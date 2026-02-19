Краснов рассказал о гуманизации правосудия в России

«Общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется. Из общего числа осужденных в 2025 году реальное лишение свободы назначено лишь в отношении 26% (125 тысяч), при этом 320 тысяч осуждены к иным альтернативным видам наказаний. В каждом случае следует учитывать смягчающие обстоятельства, возможность исправления без изоляции от общества. В проявлении человечности к оступившемуся и заключается реализация принципа милосердия в правосудии», — отметил Краснов.