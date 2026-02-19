Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснов рассказал о доле отмененных и измененных судебных актов

Краснов: доля отмененных и измененных судебных актов не превышает 5%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает пяти процентов, в то же время порой выносятся приговоры, которые противоречат официальным актам толкования Верховного суда РФ, заявил председатель суда Игорь Краснов.

«Важным критерием общественной оценки судебной системы является качество работы судей. В целом оно остается стабильным. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает пяти процентов. Вместе с тем, по-прежнему выносятся приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам. Порой они прямо противоречат официальным актам толкования высшей судебной инстанции, порождают целый ряд негативных последствий, вплоть до подрыва доверия к судебной системе и государству в целом», — заявил Краснов.

Он подчеркнул, что правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда РФ.

Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше