Краснов рассказал о доле отмененных и измененных судебных актов

«Важным критерием общественной оценки судебной системы является качество работы судей. В целом оно остается стабильным. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает пяти процентов. Вместе с тем, по-прежнему выносятся приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам. Порой они прямо противоречат официальным актам толкования высшей судебной инстанции, порождают целый ряд негативных последствий, вплоть до подрыва доверия к судебной системе и государству в целом», — заявил Краснов.