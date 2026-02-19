Ричмонд
Краснов рассказал об усилении защиты несовершеннолетних в уголовной сфере

Краснов: защита несовершеннолетних в уголовной сфере усилена по инициативе ВС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Защита несовершеннолетних и родителей малолетних детей усилена в уголовной сфере по инициативе Верховного суда РФ, заявил председатель суда Игорь Краснов.

«Реализован ряд нормотворческих предложений, направленных на совершенствование судоустройства, гуманизацию, справедливость и доступность правосудия для людей, сокращение сроков рассмотрения дел. Например, в уголовной сфере по инициативе Верховного суда усилена защита социально уязвимых категорий, прежде всего несовершеннолетних и лиц, имеющих малолетних детей, ограничено применение заключения под стражу по делам небольшой и средней тяжести», — сообщил Краснов.

По словам председателя ВС РФ, в гражданском и административном процессах приняты меры по формированию более совершенного порядка пересмотра судебных решений, поправки вступили в силу с 2026 года. Существенный блок новелл посвящен цифровой трансформации работы судов.

«Реализация права законодательной инициативы будет продолжена с целью выстраивания сбалансированного и технологически современного судопроизводства. Судебная система должна оперативно реагировать на формирование не только новой нормативной базы, но и текущие социально-политические изменения», — отметил Краснов.

Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.

