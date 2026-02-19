Краснов высказался об арестах по предпринимательским статьям

«Там, где общественная опасность совершенного деяния невелика, судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, в том числе по так называемым предпринимательским статьям. Хотел бы подчеркнуть, что в этой части Верховным судом уже даны все необходимые разъяснения, сформированы правовые позиции и рекомендации. Они четко ориентируют суды на более широкое применение домашнего ареста и изменение данной меры на более строгую только в случае ее нарушения», — сообщил Краснов.