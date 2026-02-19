Ричмонд
Краснов высказался об арестах по предпринимательским статьям

Краснов: нужно внимательнее относиться к арестам по предпринимательским статьям.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, по предпринимательским статьям, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

«Там, где общественная опасность совершенного деяния невелика, судам следует внимательнее относиться к избранию меры пресечения, связанной с лишением свободы, в том числе по так называемым предпринимательским статьям. Хотел бы подчеркнуть, что в этой части Верховным судом уже даны все необходимые разъяснения, сформированы правовые позиции и рекомендации. Они четко ориентируют суды на более широкое применение домашнего ареста и изменение данной меры на более строгую только в случае ее нарушения», — сообщил Краснов.

Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.

Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
