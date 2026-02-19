В Бодайбо расширили границы ЧС до 196 домов

В зоне чрезвычайной ситуации в Бодайбо продолжают восстанавливать тепло. За 18 февраля теплоснабжение вернули еще в 26 домов, там живут 152 человека, из них 36 детей.
— Всего с момента аварии тепло подключили уже в 148 домов: 50 многоквартирных, 64 блокированных и 34 частных. В них живут 1443 человека, включая 339 детей. Администрация города уточнила данные и скорректировала границы ЧС. Теперь в зону бедствия входят 196 домов, — прокомментировали губернатор Игорь Кобзев.
На 19 февраля запланированы запуск тепла еще в 15 домах на нескольких улицах, прокладка резервного водовода и локальные работы при порывах. Две аварийные бригады работают круглосуточно.
