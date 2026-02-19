Путин: принцип «вор должен сидеть в тюрьме» не всегда можно обосновать

«Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, “вор должен сидеть в тюрьме”. Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения запирать человека за решетку — не всегда это обоснованно», — сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.