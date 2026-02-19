Ричмонд
Путин: принцип «вор должен сидеть в тюрьме» не всегда можно обосновать

Путин: в применении принципа «вор должен сидеть в тюрьме» есть нюансы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что при незначительных правонарушениях применять принцип «Вор должен сидеть в тюрьме» не всегда обоснованно.

«Конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, “вор должен сидеть в тюрьме”. Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения запирать человека за решетку — не всегда это обоснованно», — сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

Путин отметил, что самое главное — чтобы наказание было неизбежным.

«А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, это как раз ваш вопрос», — заключил президент РФ, обращаясь к участникам совещания.