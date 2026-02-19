Ричмонд
Нет слов от горя: в Петербурге тихо простились с тренером Ильи Авербуха и Марины Анисиной

Сегодня, 19 февраля, в Свято-Троицком Измайловском соборе простились с заслуженным тренером России Геннадием Аккерманом. Новость о его смерти на 72-м году жизни появилась 16 февраля. Корреспондент «МК в Питере» Наталья Ефимова побывала на прощании с легендарным фигуристом.

28

Геннадий Аккерман работал со многими известными спортсменами: с Мариной Анисиной, Ильей Авербухом, Александром Жулиным, Олегом Волковым. Фигуристку Марину Анисину Геннадий Аккерман тренировал с восьми лет. Более двадцати лет он пробыл в Москве, в ЦСКА. А в последние годы трудился в Петербурге, помогал многим фигуристам. Всего тренерской деятельности он посвятил более полувека.

На прощание пришли родственники, друзья, знакомые. Подруга дочери покойного рассказала, что ушел Геннадий Аккерман быстро и внезапно: резко поднялась температура, его увезли на скорой, и уже в больнице он скончался. Для всех близких его смерть стала неожиданностью.

В соборе было несколько венков: от дочерей, от Федерации фигурного катания Петербурга и от Правительства города. Крёстная Аккермана рассказала, что фигурное катание заинтересовало его из-за бабушки — Елены Аккерман. «Бабушкино терпение и его трудолюбие привело к великой славе», — поделилась она.

Провожали Геннадия Аккермана тихо: всем присутствующим было слишком тяжело говорить из-за горя. Не было больших и долгих речей. Единственной, кто обратился к пришедшим и к самому тренеру, была его крестная. Люди не могли сдержать эмоций и плакали.

После отпевания родственники уехали на кладбище.