Нет слов от горя: в Петербурге тихо простились с тренером Ильи Авербуха и Марины Анисиной

Провожали Геннадия Аккермана тихо: всем присутствующим было слишком тяжело говорить из-за горя. Не было больших и долгих речей. Единственной, кто обратился к пришедшим и к самому тренеру, была его крестная. Люди не могли сдержать эмоций и плакали.