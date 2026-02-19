Нет слов от горя: в Петербурге тихо простились с тренером Ильи Авербуха и Марины Анисиной

Геннадий Аккерман работал со многими известными спортсменами: с Мариной Анисиной, Ильей Авербухом, Александром Жулиным, Олегом Волковым. Фигуристку Марину Анисину Геннадий Аккерман тренировал с восьми лет. Более двадцати лет он пробыл в Москве, в ЦСКА. А в последние годы трудился в Петербурге, помогал многим фигуристам. Всего тренерской деятельности он посвятил более полувека.
На прощание пришли родственники, друзья, знакомые. Подруга дочери покойного рассказала, что ушел Геннадий Аккерман быстро и внезапно: резко поднялась температура, его увезли на скорой, и уже в больнице он скончался. Для всех близких его смерть стала неожиданностью.
В соборе было несколько венков: от дочерей, от Федерации фигурного катания Петербурга и от Правительства города. Крёстная Аккермана рассказала, что фигурное катание заинтересовало его из-за бабушки — Елены Аккерман. «Бабушкино терпение и его трудолюбие привело к великой славе», — поделилась она.
Провожали Геннадия Аккермана тихо: всем присутствующим было слишком тяжело говорить из-за горя. Не было больших и долгих речей. Единственной, кто обратился к пришедшим и к самому тренеру, была его крестная. Люди не могли сдержать эмоций и плакали.
После отпевания родственники уехали на кладбище.