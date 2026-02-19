Мошенники стали притворяться вице-губернатором Петербурга

Жителям Петербурга стали приходить сообщения в различных мессенджерах от якобы вице-губернатора Евгения Разумишкина. В них неизвестные предлагают проголосовать за благоустройство и ремонт, а затем скидывают сомнительную ссылку и просят ввести код. Этого делать нельзя — так мошенники получают доступ к аккаунтам.
— Чиновники не рассылают подобные сообщения и не звонят жителям без предварительного запроса. Даже если собеседник знает ваши имя, адрес или семейное положение, это не гарантия, что он официальное лицо. Такие данные можно собрать из открытых источников или купить в сети, — предупреждают власти.
Специалисты советуют не доверять незнакомцам и не переходить по сомнительным ссылкам. Если вам позвонили и представились сотрудником госучреждения, положите трубку, наберите официальный номер организации и уточните информацию.
Особенно осторожными надо быть пожилым людям. Мошенники часто играют на чувствах: сообщают о болезни, беде родственника или несуществующих выплатах. Никогда не переводите деньги незнакомцам и не сообщайте данные банковских карт — даже если собеседник представляется работником банка. Настоящие сотрудники никогда не спрашивают коды доступа.