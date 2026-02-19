Мошенники стали притворяться вице-губернатором Петербурга

— Чиновники не рассылают подобные сообщения и не звонят жителям без предварительного запроса. Даже если собеседник знает ваши имя, адрес или семейное положение, это не гарантия, что он официальное лицо. Такие данные можно собрать из открытых источников или купить в сети, — предупреждают власти.