Краснов рассказал о высокой нагрузке на судей

«Благодаря ранее принятым мерам обозначилась тенденция к сокращению количества рассмотренных дел практически по всем видам судопроизводства… В прошлом году число гражданских дел уменьшилось почти на 23%… Тем не менее, в целом нагрузка остается предельно высокой. Так, на одного фактически работающего мирового судью в среднем приходится 490 дел в месяц. Аналогичная проблема наблюдается в районных и региональных судах. В связи с этим работа по ее преодолению будет продолжена, в том числе путем увеличения числа категорий дел, подлежащих рассмотрению единолично», — указал Краснов.