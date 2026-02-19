Ричмонд
Краснов рассказал о высокой нагрузке на судей

Краснов: нагрузка на судей остается высокой, но есть тенденция к сокращению дел.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Нагрузка на судей остается предельно высокой, однако обозначилась тенденция к сокращению количества рассмотренных дел практически по всем видам судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

«Благодаря ранее принятым мерам обозначилась тенденция к сокращению количества рассмотренных дел практически по всем видам судопроизводства… В прошлом году число гражданских дел уменьшилось почти на 23%… Тем не менее, в целом нагрузка остается предельно высокой. Так, на одного фактически работающего мирового судью в среднем приходится 490 дел в месяц. Аналогичная проблема наблюдается в районных и региональных судах. В связи с этим работа по ее преодолению будет продолжена, в том числе путем увеличения числа категорий дел, подлежащих рассмотрению единолично», — указал Краснов.

Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.

