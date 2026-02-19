Синоптик рассказал, в какие регионы уйдет мощный московский снегопад

«Что касается охвата территорий этим (южным — ред.) циклоном: он поднимался с юга, сейчас максимальные осадки в ЦФО от Тулы до Ярославля. К вечеру зона наиболее интенсивных осадков сместится именно на север: Ярославль Углич, Рыбинск — туда. Что касается дальнейшего движения, то затем в южной половине ЦФО после 15.00 интенсивность осадков начнет ослабевать, ослабевать достаточно заметно, достаточно сильно. И к утру пятницы осадки в центре прекратятся. Что касается севера, то затем вся зона осадков сместится на Санкт-Петербург, на Петрозаводск, на Архангельск», — рассказал Шувалов.