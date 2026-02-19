МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал шире практиковать институт наставничества в судейском корпусе.
«Полагаю, надо шире практиковать институт наставничества с привлечением наиболее опытных судей для передачи молодым поколениям служителей закона знаний и базовых основ судейской культуры и этики», — сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
В четверг Путин приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Глава государства традиционно посещает совещание судей. В прошлом году, выступая перед судейским корпусом, Путин отмечал, что нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов, других социально уязвимых категорий граждан, а также подчеркивал, что особое значение имеет судебная защита прав участников специальной военной операции и членов их семей.