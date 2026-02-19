Ричмонд
Politico: США выступают против участия Украины в официальных мероприятиях саммита НАТО в июле

США выступили против приглашения Украины на официальные встречи во время саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7—8 июля, пишет европейское бюро Politico со ссылкой на четырех дипломатов альянса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что аналогичные требования касаются Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее, которые являются официальными партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Источники предполагают, что эти пять стран могут быть приглашены на сопутствующие мероприятия более низкого уровня. Представитель НАТО, комментируя ситуацию, заявил, что информация об участии партнеров будет предоставлена «в надлежащее время».

Также в НАТО отказались от проведения публичного форума — традиционного мероприятия с участием лидеров, экспертов и чиновников. Официально это объясняется необходимостью сокращать расходы из-за дефицита ресурсов, но, по мнению источников, на это решение могло повлиять давление со стороны США.

Шаги по перестройке НАТО свидетельствуют о желании администрации США видеть НАТО исключительно как евроатлантический оборонный альянс и свернуть направления, которые развивались в альянсе десятилетиями, но теперь вызывают недовольство президента США Дональда Трампа и его сторонников из движения MAGA.

