Сотрудники ГАИ помогли беременной омичке разродиться в больнице, а не на автостраде

В ведомстве отметили сноровку своих сотрудников, которые быстро расчистили от стороннего автотранспорта дорогу вокруг машины с роженицей, а после на большой скорости — включив проблесковые маячки и спецсигнал — довели автомобиль с рожающей омичкой до ближайшей специализированной больницы. Также в полиции отметили, что спустя короткое время с сотрудниками ГАИ связался отец ребенка, который рассказал о благополучном появлении на свет девочки, которая появилась, как и положено — в палате родильного отделения.