Сотрудники ГАИ помогли беременной омичке разродиться в больнице, а не на автостраде

Сотрудники омской службы ГАИ помогли избежать появления новорожденной на сидении машины, зажатой со всех сторон огромной автомобильной пробкой. Лейтенанты полиции Кирилл Выдрин и Сергей Юнгман споро обеспечили беспрепятственный проезд до ближайшей клиники автомобиля с рожающей женщиной.
«Лейтенанты полиции Кирилл Выдрин и Сергей Юнгман на проспекте Королева в потоке автомобилей заметили взволнованного водителя, который пытался привлечь их внимание. Когда полицейские остановились, мужчина объяснил, что в машине находится его жена, и у нее уже начались роды», — сообщили в полиции города Омска.
Лейтенанты полиции Кирилл Выдрин и Сергей Юнгман, спасшие омичку от родов в автомобиле. Фото: телеграм-канал «Омская полиция».
В ведомстве отметили сноровку своих сотрудников, которые быстро расчистили от стороннего автотранспорта дорогу вокруг машины с роженицей, а после на большой скорости — включив проблесковые маячки и спецсигнал — довели автомобиль с рожающей омичкой до ближайшей специализированной больницы. Также в полиции отметили, что спустя короткое время с сотрудниками ГАИ связался отец ребенка, который рассказал о благополучном появлении на свет девочки, которая появилась, как и положено — в палате родильного отделения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«Будут по 200 рублей за десяток»: в Омске стремительно дорожают яйца.