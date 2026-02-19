ВС готовит разъяснения по рассмотрению дел о материнском капитале

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Верховный суд РФ готовит разъяснения наиболее сложных вопросов, возникающих при рассмотрении дел о материнском капитале, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
«В рамках поставленных вами, Владимир Владимирович, задач о совершенствовании действующей программы материнского капитала готовятся разъяснения наиболее сложных вопросов рассмотрения соответствующих дел», — сказал Краснов.
Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.Читать дальше