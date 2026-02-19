Дончане стали в 1,5 раза чаще брать образовательные кредиты с господдержкой

Благодаря длительному льготному периоду обучение в вузах и ссузах стало доступным для всех возрастов. При этом чаще всего образовательной поддержкой пользуются молодые до 25 лет — на них пришлось 85% всех заемщиков в 2025 году. Ещё 9% кредитов получили люди в возрасте 25−35 лет, а 6% — старше 35 лет. По сравнению с 2024 годом структура возрастных групп практически не изменилась, что свидетельствует о стабильном интересе к обучению среди разных поколений.