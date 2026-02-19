Дончане стали в 1,5 раза чаще брать образовательные кредиты с господдержкой

В 2025 году свыше 1,5 тысяч донских жителей смогли получить образование благодаря льготному образовательному кредиту с господдержкой. При этом общая сумма выдач за год превысила 330 миллионов рублей. Такие данные предоставил Сбер. Специалисты отмечают, что по сравнению с 2024 годом количество образовательных кредитов выросло в 1,5 раза.
Благодаря длительному льготному периоду обучение в вузах и ссузах стало доступным для всех возрастов. При этом чаще всего образовательной поддержкой пользуются молодые до 25 лет — на них пришлось 85% всех заемщиков в 2025 году. Ещё 9% кредитов получили люди в возрасте 25−35 лет, а 6% — старше 35 лет. По сравнению с 2024 годом структура возрастных групп практически не изменилась, что свидетельствует о стабильном интересе к обучению среди разных поколений.
— Ростовская область — один из крупнейших образовательных центров страны с развитой сетью университетов и колледжей. В донскую столицу и ближайшие города приезжают учиться не только из области, но также и из соседних регионов. Цифры тому подтверждение — спрос на образовательные кредиты в регионе за год вырос в 1,5 раза, а объем выдач — на 60%. А мы помогаем людям инвестировать в свое будущее и выбирать профессию мечты, — поделилась заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
Отметим, что Ростовская область и соседние регионы Юга и Северного Кавказа имеют развитую образовательную инфраструктуру: университеты, колледжи и активное студенческое сообщество позволяют учиться рядом с домом. Поэтому среди льготных кредитов на обучение чаще всего берут небольшие суммы.
Так, в прошлом году почти половина образовательных кредитов на Юге России и Северном Кавказе (47%) составляли суммы до 100 тыс. рублей, 36% — от 100 до 200 тыс. рублей, 10% — от 200 до 300 тыс., и 7% — свыше 300 тыс. рублей. Такая структура показывает, что жители региона все чаще выбирают местные вузы и колледжи, отдавая предпочтение качественному и доступному образованию рядом с домом.