Как санкции изменили туристов в Петербурге: Европейцев сменили гости из Азии, но деньги они оставляют меньше

Санкционное давление и экономические ограничения после 2022 года серьезно изменили международный туризм в Петербурге. Закрытое авиасообщение с Европой, неработающие карты Visa и Mastercard, усложнение визового режима привели к тому, что массовый европейский турист практически исчез. Как пишет Piter.TV, на смену ему пришли путешественники из Китая, Саудовской Аравии, Турции, Индии и Ирана.
По данным Ассоциации туроператоров России, в 2025 году лидером по въезду стал Китай — больше 834 тысяч человек. Для сравнения, в досанкционный период основной поток давали немцы (около 300 тысяч), финны, эстонцы и американцы. Однако замена оказалась неравноценной.
— Европейский турист приносил больше денег: он заранее планировал поездки, активно посещал музеи и ориентировался на культурную программу. Гости из Азии и стран Востока часто ориентированы на шопинг и фотосессии, а не на экскурсии, и бронируют туры всего за 2−3 месяца, — считает туроператор Анастасии Козловой из компании «Невские сезоны».
При этом растет интерес со стороны Латинской Америки: в 2025 году поток из Аргентины, Бразилии, Мексики и других стран увеличился на 34%, но пока не превышает 2% от общего числа.
Городские власти отчитываются о росте турпотока: в 2025 году Петербург принял 12,4 млн гостей — на 7% больше, чем годом ранее, и на 19% больше допандемийного 2019 года. Вклад туризма в экономику достиг 843 млрд рублей. Но эксперты подчеркивают: эти цифры не означают возврата к прежней модели. Основную массу по-прежнему составляют внутренние туристы и гости из дружественных стран, а европейский и североамериканский рынки окончательно не замещены.
Среди сдерживающих факторов для роста восточного турпотока — нехватка халяльных ресторанов, слабая инфраструктура для развлечений и высокая стоимость досуга. Власти и бизнес пытаются адаптироваться: запущены электронные визы, развиваются China Friendly программы, перестраиваются отели. Однако восстановить прежний уровень валютной выручки пока не удается.