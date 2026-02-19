Как санкции изменили туристов в Петербурге: Европейцев сменили гости из Азии, но деньги они оставляют меньше

Городские власти отчитываются о росте турпотока: в 2025 году Петербург принял 12,4 млн гостей — на 7% больше, чем годом ранее, и на 19% больше допандемийного 2019 года. Вклад туризма в экономику достиг 843 млрд рублей. Но эксперты подчеркивают: эти цифры не означают возврата к прежней модели. Основную массу по-прежнему составляют внутренние туристы и гости из дружественных стран, а европейский и североамериканский рынки окончательно не замещены.