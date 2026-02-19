Ричмонд
В Самаре камеры снова ловят водителей без ремней безопасности

В Самарской области камеры снова начали фиксировать непристегнутый ремень.

Источник: Комсомольская правда

На территории Самарской области возобновилась работа камер фото- и видеофиксации, которые теперь запечатляют нарушения правил дорожного движения в виде непристегнутого ремня безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.

«Согласно новым правилам, собственник транспортного средства может быть привлечен к ответственности каждый раз при фиксации нарушения», — говорится в сообщении.

Фото делается в автоматическом режиме, включая случаи, когда водитель пытается скрыть нарушение, например, пряча ремень за спиной или под рукой. Административная ответственность за нарушение составляет 1500 рублей.