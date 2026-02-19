В Самаре камеры снова ловят водителей без ремней безопасности

На территории Самарской области возобновилась работа камер фото- и видеофиксации, которые теперь запечатляют нарушения правил дорожного движения в виде непристегнутого ремня безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Самарской области.
«Согласно новым правилам, собственник транспортного средства может быть привлечен к ответственности каждый раз при фиксации нарушения», — говорится в сообщении.
Фото делается в автоматическом режиме, включая случаи, когда водитель пытается скрыть нарушение, например, пряча ремень за спиной или под рукой. Административная ответственность за нарушение составляет 1500 рублей.