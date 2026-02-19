Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби возглавил международный прокат

После режиссерского дебюта фильма «Девушка, подающая надежды», взявшего «Оскар» за лучший сценарий (и угодившего в список 15 лучших фильмов 2021 года по версии «Газеты.Ru»), актриса Эмиральд Феннел сама в некоторой степени стала девушкой, подающей надежды. Однако надежды эти были лихо перечеркнуты ее второй работой «Солтберн». Издевательски хлюпающий триллер в духе романов Патриции Хайсмит про афериста Тома Рипли мало кому пришелся по вкусу (в этом месте необходимо упомянуть список 15 лучших фильмов 2023 года по версии «Газеты.Ru»), и Феннел прослыла чуть ли не главной недопровокаторшей Голливуда: мол, кино у нее сразу и недостаточно умное, и недостаточно отбитое. Поэтому глаза у всех стали закатываться уже от одной новости о том, что следом кинематографистка запустит шаловливые пальчики в «Грозовой перевал» Эмили Бронте.