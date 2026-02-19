Ричмонд
Еще три трамвая «Львенок» готовы к отправке в Самару

Новые трамвайные вагоны прошли все испытания перед отправкой в Самару.

Источник: ПК «Транспортные системы»

На «Невском заводе электрического транспорта» собрали еще три трамвая «Львенок» для Самары. Сейчас их готовят к отгрузке. Об этом сообщили в пресс-службе ПК «Транспортные системы».

«Вагоны успешно прошли пусконаладочные работы, проверку на герметичность в дождевальной камере и обкатку на испытательной линии», — отметили в сообщении.

В этом году в Самару поставят 31 трамвай. Часть партии уже доставлена в город. Производство идет без остановок. Команда завода продолжает сборку новых вагонов для обновления городского электротранспорта.

Отметим, в 2026 году в Самаре на маршруты вышли новые трамвайные вагоны «Львята». Первые два вагона прибыли в город 17 января и были доставлены на базу трамвайно-троллейбусного управления.