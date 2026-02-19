«Белнефтехим» раскрыл, пропадет ли бензин АИ-92 с АЗС в Беларуси

— Не думаю, что в ближайшее время он исчезнет — парк автомобилей остается, и он достаточно большой. Мы будем очень чутко реагировать и предпринимать дальнейшие шаги, с опросом общественного мнения, с изучением статистики. Гарантирую, что в ближайшие годы он точно не уйдет, в этой пятилетке, до 2030 года, будет на наших заправках, — подчеркнул председатель концерна.