«Белнефтехим» раскрыл, пропадет ли бензин АИ-92 с АЗС в Беларуси. Подробности озвучил председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан, сообщает БелТА.
Ранее «Белоруснефть» допустила, что популярный у белорусов бензин АИ 92 может исчезнуть с заправок.
— 92-й бензин постепенно уйдет с рынка Беларуси как отдельный вид топлива. Думаю, что это произойдет не ранее 2028 года, — отмечал заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции «Белоруснефти» Сергей Каморников.
В «Белнефтехиме» обратили внимание, что предпосылки для этого действительно есть. Илья Икан пояснил, что, согласно статистическим данным концерна, спрос на АИ-92 действительно уменьшился. Все больше белорусских водителей выбирают АИ-95.
— Из года в год мы отмечаем изменения в статистике — и она свойственна и республике в целом, и регионам в отдельности. Так, снижается потребление АИ-92, а спрос на топливо с октановым числом 95 и выше растет, — заметил глава концерна.
По его словам, меняется структура потребления бензиновой корзины. Икан уточнил: если ранее превалировал именно АИ-92, то сейчас уже АИ-95. Такая картина и по Беларуси, и по ее регионам:
— Если говорить о Минске и Минской области, то там спрос на АИ-95 подходит к 70−80% из общего объема пула бензина. Мы не можем не реагировать — нам важно мнение клиента, его запросы и потребности.
Икан обратил внимание, что в ближайшее время АИ-92 останется в бензиновой корзине, а также в пуле нефтепродуктов. Он добавил, что за реакцией потребителей именно на данный бензин будут внимательно следить.
— Не думаю, что в ближайшее время он исчезнет — парк автомобилей остается, и он достаточно большой. Мы будем очень чутко реагировать и предпринимать дальнейшие шаги, с опросом общественного мнения, с изучением статистики. Гарантирую, что в ближайшие годы он точно не уйдет, в этой пятилетке, до 2030 года, будет на наших заправках, — подчеркнул председатель концерна.
