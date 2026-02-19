Путин предупредил об использовании цифровых технологий в криминальных целях

«Цифровые технологии меняют все, все абсолютно меняют в жизни, и как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо, их активно применяют и в преступных целях. Террористические, экстремальные группировки, криминальные организованные сообщества, возникают и новые формы преступной деятельности, так растет число случаев, когда цифровая валюта является средством совершения преступления, незаконным доходом, либо предметом криминального посягательства», — сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.