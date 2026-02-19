Ричмонд
В работе почтовых пунктов Башкирии грядут перемены: отделения перейдут на другой график

В Башкирии в период праздников почтовые отделения изменят график работы.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении федеральной почтовой связи по Башкирии сообщили о режиме работы отделений в предстоящие праздничные дни.

В воскресенье, 22 февраля, почтовые отделения закроются на час раньше обычного. 23 февраля, в День защитника Отечества, станет выходным для большинства из них. 24 февраля все отделения будут функционировать в привычном режиме.

Почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы 23 февраля. Пенсии и пособия доставят по отдельному графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.

