В работе почтовых пунктов Башкирии грядут перемены: отделения перейдут на другой график

В Управлении федеральной почтовой связи по Башкирии сообщили о режиме работы отделений в предстоящие праздничные дни.
В воскресенье, 22 февраля, почтовые отделения закроются на час раньше обычного. 23 февраля, в День защитника Отечества, станет выходным для большинства из них. 24 февраля все отделения будут функционировать в привычном режиме.
Почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы 23 февраля. Пенсии и пособия доставят по отдельному графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.
