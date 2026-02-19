Прокуратура решила, что будет с обледеневшей водонапорной башней под Молодечно. Подробности изданию kraj.by рассказал помощник прокурора по особым поручениям Александр Хаменок.
Помощник прокурора обратил внимание, что в момент мониторинга сети интернет было обнаружено сильное обледенение одной из водонапорных башен, расположенных в Молодечненском районе.
— Природа создала поистине популярный на просторах интернета повод посетить это место и пополнить коллекцию красивых зимних фотографий, — отметил Александр Хаменок.
По его словам, приближение к данного рода объектам может закончится плачевно. В связи с этим прокуратура района приняла меры, касающиеся удаления наледи с водонапорной баши. Также специалисты проводят обследование аналогичных водонапорных башен.
