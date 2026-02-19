Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура решила, что будет с обледеневшей водонапорной башней под Молодечно

Прокуратура отреагировала на обледеневшую водонапорную башню под Молодечно.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура решила, что будет с обледеневшей водонапорной башней под Молодечно. Подробности изданию kraj.by рассказал помощник прокурора по особым поручениям Александр Хаменок.

Помощник прокурора обратил внимание, что в момент мониторинга сети интернет было обнаружено сильное обледенение одной из водонапорных башен, расположенных в Молодечненском районе.

— Природа создала поистине популярный на просторах интернета повод посетить это место и пополнить коллекцию красивых зимних фотографий, — отметил Александр Хаменок.

По его словам, приближение к данного рода объектам может закончится плачевно. В связи с этим прокуратура района приняла меры, касающиеся удаления наледи с водонапорной баши. Также специалисты проводят обследование аналогичных водонапорных башен.

Тем временем Белгидромет предупредил про мороз до −20 и сильный снег 19 февраля.

Кстати, юрист сказала, когда дачный участок считается заброшенным в Беларуси.

Ранее «Белнефтехим» раскрыл, пропадет ли бензин АИ-92 с АЗС в Беларуси.