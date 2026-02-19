Синоптик объяснил, как правильно называть циклон, пришедший в Москву

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Циклон, пришедший в Москву с Крыма, правильно называть «Южный», сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Правильно назвать этот циклон “Южным” циклоном, потому что со вчерашнего дня он поднимался от Крыма и пришел в центральные районы», — рассказал Шувалов.
Синоптик уточнил, что название «Валли» используют немецкие метеорологи. По его мнению, такое название не описывает ни характер, ни количество осадков циклона.
Почти две трети от месячной нормы осадков выпадет до утра пятницы в столице, ожидается самый сильный снегопад этой зимы, рассказал РИА Новости еще один ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.