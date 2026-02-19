Маршал Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, показало исследование

По результатам опроса, в Москве и области образ защитника чаще персонализирован и связан с ветеранами и военными, а в регионах он включает и гражданских специалистов. Кроме того, как показало исследование, в День защитника Отечества более половины россиян (58%), в первую очередь, поблагодарили бы участников СВО.