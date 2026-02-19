МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников

Чтобы защититься от обмана мошенников официальный представитель МВД РФ посоветовала не переходить по ссылкам из незнакомых сообщений и электронных писем, не сообщать данные банковских карт, коды из СМС или мессенджеров, пользоваться только официальными приложениями банков и государственных сервисов, а также проверять достоверность акций через легитимные каналы компаний.