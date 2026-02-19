МВД предупредило о новых схемах мошенничества в преддверии праздников

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня используют названия крупных сетей, а также представляются курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов, предупредила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В преддверии праздников, в том числе Дня защитника Отечества и Международного женского дня, злоумышленники все чаще используют названия крупных сетевых магазинов. Хотя по-прежнему могут представляться курьерами из маркетплейсов и цветочных магазинов», — написала она в своем Telegram-канале.
Волк объяснила, что при такой схеме жертве звонит якобы «сотрудник службы доставки» известного ретейлера и сообщает о «срочной доставке», «проблеме с доставкой» или «ошибочном заказе» и требует код из СМС или пароль из сообщения.
«Так мошенники пытаются получить доступ к чужим аккаунтам или имитируют его для создания психологического эффекта», — отметила Волк.
Также в предпраздничный период фиксируется рост фишинговых рассылок, поддельных интернет-магазинов с «праздничными скидками» и массовые рассылки о выигрыше в несуществующих акциях крупных компаний.
«Цель преступников — получить персональные данные и реквизиты карт граждан либо заставить оплатить комиссию за получение товара, приза и так далее», — объяснила Волк.
Чтобы защититься от обмана мошенников официальный представитель МВД РФ посоветовала не переходить по ссылкам из незнакомых сообщений и электронных писем, не сообщать данные банковских карт, коды из СМС или мессенджеров, пользоваться только официальными приложениями банков и государственных сервисов, а также проверять достоверность акций через легитимные каналы компаний.