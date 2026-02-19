Ричмонд
В уфимском воздухе обнаружили опасные вещества: норма была превышена почти вчетверо

В воздухе Уфы выявили опасную концентрацию ксилола и изопропилбензола.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Башгидрометцентра проверили качество атмосферного воздуха в Уфе. По данным наблюдений в понедельник, 16 февраля, уровень загрязнения был повышенным: на проспекте Октября, 141 зафиксировали превышение допустимых норм по двум веществам. Концентрация ксилола оказалась выше нормы в 1,9 раза, изопропилбензола — в 3,8 раза.

Уже на следующий день, 17 февраля, ситуация нормализовалась. Уровень загрязнения оценили как низкий, превышений предельно допустимых концентраций по контролируемым веществам не зафиксировали.

