В уфимском воздухе обнаружили опасные вещества: норма была превышена почти вчетверо

Специалисты Башгидрометцентра проверили качество атмосферного воздуха в Уфе. По данным наблюдений в понедельник, 16 февраля, уровень загрязнения был повышенным: на проспекте Октября, 141 зафиксировали превышение допустимых норм по двум веществам. Концентрация ксилола оказалась выше нормы в 1,9 раза, изопропилбензола — в 3,8 раза.
Уже на следующий день, 17 февраля, ситуация нормализовалась. Уровень загрязнения оценили как низкий, превышений предельно допустимых концентраций по контролируемым веществам не зафиксировали.
