«Моё сердце на 2 метра под землёй»: В Молдове два года назад 14-летний Михай погиб под колесами автомобиля мэра Болдурешт, который скрылся с места преступления, оставив подростка умирать

Сегодня, 19 февраля, исполняется ровно два года с того трагического вечера, когда жизнь 14-летнего Михая оборвалась под колесами автомобиля, напоминает tv6. По данным следствия, за рулем служебной машины находился тогдашний примар села Болдурешты Никанор Чокинэ, который после столкновения скрылся с места происшествия. В этот скорбный день мама мальчика поделилась в социальных сетях пронзительными воспоминаниями о последнем утре, когда она видела сына живым, слышала его голос и видела улыбку. Женщина призналась, что с того момента её жизнь превратилась в бесконечную борьбу за справедливость, а боль утраты со временем не утихает, ведь её сердце навсегда осталось там, где покоится её ребенок.