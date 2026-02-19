«Моё сердце на 2 метра под землёй»: В Молдове два года назад 14-летний Михай погиб под колесами автомобиля мэра Болдурешт, который скрылся с места преступления, оставив подростка умирать

Сегодня, 19 февраля, исполняется ровно два года с того трагического вечера, когда жизнь 14-летнего Михая оборвалась под колесами автомобиля, напоминает tv6. По данным следствия, за рулем служебной машины находился тогдашний примар села Болдурешты Никанор Чокинэ, который после столкновения скрылся с места происшествия. В этот скорбный день мама мальчика поделилась в социальных сетях пронзительными воспоминаниями о последнем утре, когда она видела сына живым, слышала его голос и видела улыбку. Женщина призналась, что с того момента её жизнь превратилась в бесконечную борьбу за справедливость, а боль утраты со временем не утихает, ведь её сердце навсегда осталось там, где покоится её ребенок.
Это резонансное дело сопровождалось целым рядом шокирующих подробностей и скандальных поворотов в суде. Родственники погибшего подростка утверждали, что в момент аварии примар возвращался с празднования дня рождения и находился в состоянии опьянения вместе со своей супругой. Особое возмущение семьи вызвала стратегия защиты: в суде адвокаты обвиняемого пытались продвинуть циничную версию о якобы склонности мальчика к суициду, которую мать Михая категорически опровергла. Также сообщалось о попытках предложить семье деньги в обмен на мировое соглашение, однако мать погибшего осталась непреклонна в своем требовании справедливого наказания.
Несмотря на тяжесть обвинения и общественный резонанс, судебный процесс затянулся. В сентябре 2024 года Никанор Чокинэ был переведен из следственного изолятора под домашний арест, что вызвало новую волну негодования. Сам бывший чиновник вину не признает, называя дело сфабрикованным и политически мотивированным. Тем временем Центральная избирательная комиссия аннулировала его мандат примара, так как он фактически не мог исполнять свои обязанности почти год. Для семьи Михая борьба продолжается, и для них он навсегда останется героем, чья жизнь была несправедливо прервана в самом начале пути.
