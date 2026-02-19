Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске с виновника ДТП взыскали 50 тысяч после травмы ребенка

Водитель «Тойоты Короллы Аксио» ехал по второстепенной дороге и врезался в другую машину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Кировского района Иркутска вступилась за права 9-летней девочки, пострадавшей в аварии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.

— ДТП произошло в августе 2025 года на перекрестке у сквера Кирова. Водитель «Тойоты Короллы Аксио» ехал по второстепенной дороге и врезался в другую машину. В салоне второго авто находилась девочка — она получила травмы, — напомнили правоохранители.

Прокуроры подали иск к владельцу автомобиля, требуя компенсировать ребенку моральный вред. Суд встал на сторону пострадавшей и постановил выплатить 50 тысяч рублей. Исполнение решения на контроле надзорного ведомства.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о деталях расследования убийства женщины, которое произошло в одном из сел Качугского района еще в 2000-х годах. Найти преступника следователям удалось спустя 18 лет. Читайте подробности.