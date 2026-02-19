В Иркутске с виновника ДТП взыскали 50 тысяч после травмы ребенка

— ДТП произошло в августе 2025 года на перекрестке у сквера Кирова. Водитель «Тойоты Короллы Аксио» ехал по второстепенной дороге и врезался в другую машину. В салоне второго авто находилась девочка — она получила травмы, — напомнили правоохранители.