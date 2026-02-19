Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концепцию выставочного центра на южном въезде в Ростов отправили на доработку

Инвестор представил концепцию нового конгрессно-выставочного центра в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Концепцию выставочного центра на южном въезде в Ростов-на-Дону отправили на доработку. Решение было принято на заседании регионального градостроительного совета.

Члены градсовета подчеркнули, что объект должен гармонично вписываться в архитектуру уже построенных объектов. Также, по мнению экспертов, инвестор обязан учесть потребности ростовчан в местах проведения досуга.

Губернатор поддержал мнение экспертного сообщества.

— Это очень ответственный участок. Чтобы к нему подходить точечно, надо делать проект всей макролокации целиком. Надо подумать, перед тем как решение принимать. Место пустынное, и надо что-то строить, но это не тот случай, когда можно совершить архитектурную ошибку, — сказал Юрий Слюсарь.

Инвестор предлагает построить Южный многофункциональный конгрессно-выставочный центр с гостиницей рядом со стадионом «Ростов-Арена».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше