Концепцию выставочного центра на южном въезде в Ростов отправили на доработку

— Это очень ответственный участок. Чтобы к нему подходить точечно, надо делать проект всей макролокации целиком. Надо подумать, перед тем как решение принимать. Место пустынное, и надо что-то строить, но это не тот случай, когда можно совершить архитектурную ошибку, — сказал Юрий Слюсарь.