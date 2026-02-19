Концепцию выставочного центра на южном въезде в Ростов отправили на доработку

Концепцию выставочного центра на южном въезде в Ростов-на-Дону отправили на доработку. Решение было принято на заседании регионального градостроительного совета.
Члены градсовета подчеркнули, что объект должен гармонично вписываться в архитектуру уже построенных объектов. Также, по мнению экспертов, инвестор обязан учесть потребности ростовчан в местах проведения досуга.
Губернатор поддержал мнение экспертного сообщества.
— Это очень ответственный участок. Чтобы к нему подходить точечно, надо делать проект всей макролокации целиком. Надо подумать, перед тем как решение принимать. Место пустынное, и надо что-то строить, но это не тот случай, когда можно совершить архитектурную ошибку, — сказал Юрий Слюсарь.
Инвестор предлагает построить Южный многофункциональный конгрессно-выставочный центр с гостиницей рядом со стадионом «Ростов-Арена».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.