Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове

БАРНАУЛ, 19 фев — РИА Новости. Алтайские нейрохирурги спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове, операция длилась 2,5 часа, сообщили в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
«Пациент был ранен травматическим оружием с проникновением пули и множества осколков в головной мозг… Пациент сутки не обращался за медицинской помощью и попал в поле зрения медиков только после потери сознания… Операция продолжалась 2,5 часа и проводилась врачами-нейрохирургами Владиславом Стеблецовым и Абдужомилом Отомуротовым… Благодаря квалифицированной хирургии жизнь пациента была спасена», — отмечают в больнице.
По оценкам врачей, мужчина продолжит лечение в течение следующей недели, после чего потребуется длительная реабилитация.
«Подобные случаи встречаются достаточно редко. За мою 35-летнюю практику это десятый подобный инцидент. Хотя огнестрельные ранения не являются частыми, каждое такое событие требует тщательного планирования и координации усилий всей медицинской бригады», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Евгений Черданцев.