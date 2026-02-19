Алтайские врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове

«Пациент был ранен травматическим оружием с проникновением пули и множества осколков в головной мозг… Пациент сутки не обращался за медицинской помощью и попал в поле зрения медиков только после потери сознания… Операция продолжалась 2,5 часа и проводилась врачами-нейрохирургами Владиславом Стеблецовым и Абдужомилом Отомуротовым… Благодаря квалифицированной хирургии жизнь пациента была спасена», — отмечают в больнице.