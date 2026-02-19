ГАИ Минска остановила машину с четырьмя детьми, делавшую неоправданные маневры. Подробности опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Заводского РУВД на улице Ангарской остановили автомобиль Hyundai. За рулем находилась 43-летняя жительница Минска, а в салон авто — четверо несовершеннолетних детей.
Сотрудники спросили у женщины про неоправданные маневры: то влево, то вправо.
— Честно говоря, мальчишек развожу по домам. И я не знаю адресов, — призналась минчанка.
У женщины спросили, когда она в последний раз употребляла алкоголь и в каком количестве. На вопрос, чьи дети находятся в машине, минчанка ответила, что один ребенок ее, а трое — одноклассницы. Водитель была доставлена на медицинское освидетельствование, которое показало, что она перевозила детей в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее минчанка выпила два литра вина и села за руль авто, пытаясь доехать домой.
