ГАИ Минска остановила машину с четырьмя детьми, делавшую неоправданные маневры

ГАИ Минска остановила автомобиль, в котором было четверо детей — вот что было дальше.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ Минска остановила машину с четырьмя детьми, делавшую неоправданные маневры. Подробности опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Заводского РУВД на улице Ангарской остановили автомобиль Hyundai. За рулем находилась 43-летняя жительница Минска, а в салон авто — четверо несовершеннолетних детей.

Сотрудники спросили у женщины про неоправданные маневры: то влево, то вправо.

— Честно говоря, мальчишек развожу по домам. И я не знаю адресов, — призналась минчанка.

У женщины спросили, когда она в последний раз употребляла алкоголь и в каком количестве. На вопрос, чьи дети находятся в машине, минчанка ответила, что один ребенок ее, а трое — одноклассницы. Водитель была доставлена на медицинское освидетельствование, которое показало, что она перевозила детей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее минчанка выпила два литра вина и села за руль авто, пытаясь доехать домой.

Тем временем ГАИ показала видео массового ДТП с тремя автомобилями в центре Минска.

Также сообщалось, что в Ельске 12-летняя девочка погибла в ванной, когда взяла в руки телефон.