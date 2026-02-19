ГАИ Минска остановила машину с четырьмя детьми, делавшую неоправданные маневры

У женщины спросили, когда она в последний раз употребляла алкоголь и в каком количестве. На вопрос, чьи дети находятся в машине, минчанка ответила, что один ребенок ее, а трое — одноклассницы. Водитель была доставлена на медицинское освидетельствование, которое показало, что она перевозила детей в состоянии алкогольного опьянения.