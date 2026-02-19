Опыты ученых РФ помогут создать эффективные нанолекарства на базе куркумы

Российские ученые подготовили несколько комбинаций из цериевых наночастиц и куркумина с разными долями этого вещества и проследили за тем, как эти нанопрепараты воздействовали на культуры трех разных форм человеческих клеток — клеток кожи кератиноцитов, одной из форм стволовых клеток и фибробластов, основы соединительной ткани. Проведенные исследователями опыты указали на наличие некоторой пороговой концентрации куркумина, при которой его комбинация с цериевыми наночастицами начинала оказывать токсический эффект на клетки.