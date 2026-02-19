Ричмонд
Опыты ученых РФ помогут создать эффективные нанолекарства на базе куркумы

Работа российских специалистов выявила некоторую пороговую концентрацию куркумина, при которой его комбинация с цериевыми наночастицами начинала оказывать токсический эффект на клетки.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские ученые впервые детально изучили то, как комбинация из цериевых наночастиц и куркумина, активного вещества куркумы, влияет на жизнедеятельность культур человеческих клеток. Эти опыты помогли ученым определить оптимальные пропорции куркумина и наночастиц, безопасные для клеток, сообщила пресс-служба пущинского Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

«Сочетание антиоксидантных и противовоспалительных свойств наноцерия и куркумина открывает перспективы для создания новых препаратов для терапии воспалительных процессов. Кроме того, они могут применяться не только в виде растворов, но и могут быть использованы для функционализации биоматериалов, используемых в медицинских изделиях», — пояснил заведующий лабораторией тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН (Пущино) Антон Попов, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые уже более 10 лет исследуют свойства различных наночастиц на базе церия и его соединений. За это время они разработали множество наноструктур, которые могут использоваться для защиты организма от действия ионизирующего излучения, а также для повышения качества и безопасности контрастирующих агентов для магнитно-резонансной томографии.

Как отмечают исследователи, эти наночастицы также можно использовать в качестве «носителя» для других лекарственных веществ, изначально плохо растворимых в воде или обладающих низким уровнем стабильности внутри организма. Одним из них является куркумин, активное вещество куркумы, обладающее сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Российские ученые подготовили несколько комбинаций из цериевых наночастиц и куркумина с разными долями этого вещества и проследили за тем, как эти нанопрепараты воздействовали на культуры трех разных форм человеческих клеток — клеток кожи кератиноцитов, одной из форм стволовых клеток и фибробластов, основы соединительной ткани. Проведенные исследователями опыты указали на наличие некоторой пороговой концентрации куркумина, при которой его комбинация с цериевыми наночастицами начинала оказывать токсический эффект на клетки.

Как показали проведенные специалистами опыты, избыток куркумина приводит к тому, что часть его молекул образует собственные наночастицы, которые негативно влияют на выживаемость клеток. Понимание этого позволит ученым подобрать оптимальные дозировки наноцерия и куркумы, которые будут максимально активно подавлять воспаления, нейтрализовать агрессивные молекулы, при этом не будут способствовать массовой гибели клеток.