В Волгограде продолжают чистить пешеходные зоны от снега

Особое внимание уделяется местам с высокой проходимостью — это центральные улицы, остановки общественного транспорта, подходы к социальным объектам, а также опасные участки вроде лестниц и спусков. На этих работах задействованы около 200 сотрудников районных коммунальных служб, а также специализированная техника. Учитывая интенсивность снегопада, бригады не просто очищают, а повторно проходят уже обработанные участки, чтобы обеспечить чистоту и безопасность для пешеходов. Работы развернуты во всех районах города и будут продолжаться до полной стабилизации погодных условий.