В Волгограде продолжают чистить пешеходные зоны от снега

Из-за мощной метели 19 февраля городские службы и УК активно очищают улицы и дворы, чтобы обеспечить комфорт горожан.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде продолжается активная борьба с последствиями мощной метели, которая обрушилась на город 19 февраля. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро очистить улицы и пешеходные зоны от снега, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на информацию от мэрии.

Особое внимание уделяется местам с высокой проходимостью — это центральные улицы, остановки общественного транспорта, подходы к социальным объектам, а также опасные участки вроде лестниц и спусков. На этих работах задействованы около 200 сотрудников районных коммунальных служб, а также специализированная техника. Учитывая интенсивность снегопада, бригады не просто очищают, а повторно проходят уже обработанные участки, чтобы обеспечить чистоту и безопасность для пешеходов. Работы развернуты во всех районах города и будут продолжаться до полной стабилизации погодных условий.

Не остаются в стороне и внутридворовые территории. За их своевременную обработку и очистку отвечают управляющие компании и ТСЖ. Жителям важно помнить, что именно эти организации должны обеспечить порядок у подъездов и на придомовых участках.