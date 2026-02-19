Ричмонд
Министра культуры Башкирии арестовали: Амина Шафикова будет в СИЗО два месяца

Главу Минкульта Башкирии Амину Шафикову арестовали на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Чиновница, как сообщает «РИА Новости» пробудет в СИЗО месяц и 30 суток — до 17 апреля.

Шафикову задержали вчера в Уфе, после чего этапировали в столицу для избрания меры пресечения. Ей вменяются получение взятки в особо крупном размере и растрата.

В министерстве культуры республики, которое Шафикова возглавляла почти 14 лет, выразили обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что официальные комментарии будут даны правоохранительными органами. Коллеги охарактеризовали ее как авторитетного руководителя и талантливого музыканта, отметив высокие результаты и творческие достижения сферы культуры за годы ее работы.

