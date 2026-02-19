Созданы «зеленые» фотокатализаторы для эффективной очистки воды

Физики сделали большой шаг к решению этой проблемы, экспериментируя с фотокатализаторами на базе оксида ниобия и его комбинаций с другими элементами. В теории эти материалы можно заставить поглощать и видимый свет, однако для этого нужно структурировать их таким образом, что это будет мешать рекомбинации — повторному соединению зарядов при взаимодействиях света и катализатора.