Для большинства россиян дело важнее зарплаты, показал опрос

«Важно также то, что большинство россиян причисляют себя как раз к тем людям, которые прежде всего болеют за дело, а потом уже работают, выполняют какие-то обязанности ради зарплаты. Мы моделировали ситуацию, описывали, вы к кому себя относите, к тем людям, которые болеют за дело, для которых подчас результат, дело важнее зарплаты, либо наоборот для вас приоритетно зарплата, а все остальное вторично. Мы получили очень интересные данные. Все-таки 61% относит себя к тем, для кого дело приоритет, кто готов переживать, болеть за тот результат, даже если, к примеру, это не всегда конвертируется в деньги, не всегда связано с соответствующим уровнем дохода», — сказал Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на тему «Служение Отечеству: герои нашего времени на фронте и в тылу».