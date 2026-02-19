Омский минздрав опубликовал график работы поликлиник и больниц в предстоящий праздник

По информации омского минздрава, учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, будут работать в предстоящие праздничные дни по следующему расписанию: прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом — с 9:00 до 14:00; выход врачей на дом — с 9:00 до 15:30; прием пациентов дежурными врачами в медицинских учреждениях — с 9:00 до 14:00. Также в ведомстве уточнили, что бригады медиков скорой помощь, сотрудник травмопунктов и стационары неотложной помощи будут работать в обычном, круглосуточном режиме.