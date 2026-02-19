В Камских Полянах открыли обновленную спортшколу № 5

«Не каждый город-миллионник может похвастаться таким объектом. Ремонт получился очень достойным, можно рассмотреть здесь открытие отделений по другим видам спорта, проведение соревнований различного уровня. Ребята, обращаюсь к вам: дерзайте! Именно в таких небольших городах рождаются звезды, на которых смотрит весь мир», — заявил Владимир Леонов, слова которого приводит возглавляемое им ведомство.
В образовательном учреждении на данный момент занимаются около 500 человек по пяти видам спорта. После ремонта воспитанникам стали доступны обновленные залы и новое современное оборудование.
Фото: .me/radmirbelyaev.
«Мы все помним, в каком состоянии находилась спортшкола. Беспрецедентные средства на ее реконструкцию — это большая поддержка Раиса республики [Рустама Минниханова] и наша общая победа. Я убежден, что количество занимающихся здесь должно вырасти до 1000 человек. Для этого здесь созданы все условия», — заметил в свою очередь Радмир Беляев.
По словам главы района, в здании заменили инженерные сети и провели отделочные работы, включая обновление залов, санузлов, душевых и раздевалок. Площадь школы увеличилась почти вдвое — теперь она лишь немного меньше 5 тыс. кв. метров.
«Хочу отдельно отметить, что объект предназначен для всего населения Камских Полян. Здесь активно занимаются студенты Университета третьего возраста», — добавил позднее Беляев в своем Телеграм-канале и вновь поблагодарил за «грандиозное обновление» руководство Татарстана.
Из республиканского бюджета на модернизацию спортивной школы № 5 выделили 523 млн рублей. Реконструкция здания позволит привлечь к занятиям физической культурой семьи с детьми. Это соответствует целям национального проекта «Семья».