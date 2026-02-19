В Камских Полянах открыли обновленную спортшколу № 5

«Мы все помним, в каком состоянии находилась спортшкола. Беспрецедентные средства на ее реконструкцию — это большая поддержка Раиса республики [Рустама Минниханова] и наша общая победа. Я убежден, что количество занимающихся здесь должно вырасти до 1000 человек. Для этого здесь созданы все условия», — заметил в свою очередь Радмир Беляев.