Как не остаться без связи, когда глушат мобильный интернет в Башкирии

Мы уже не удивляемся перебоям в работе связи, глушить интернет могут по требованию спецслужб ради безопасности. Но уклад жизни никто не отменял: оказаться без сети можно на кассе магазина или в момент, когда срочно нужен навигатор. Рассказываем, что предпринять, чтобы оставаться «на линии».

Источник: Башинформ

Будьте готовы заранее.

Скачайте офлайн-карты на телефон, договоритесь с близкими о способах связи (скачайте мессенджер МАХ) и держите при себе немного наличных.

Если собираетесь в дорогу, сохраняйте скриншоты и сканы билетов, если ждете посылку — тоже сделайте скриншот. Еще стоит проверить, есть ли у вас копии важных документов в телефоне и прямые номера экстренных служб в записной книге.

Ориентируйтесь на «белый список» сервисов.

Например, выручить в разных ситуациях могут:

«Госуслуги»; «ВКонтакте»; «Одноклассники»; RuTube; Mail.ru; сервисы «Яндекс»; сайты банков и мобильных операторов; сайты госорганов; маркетплейсы.

В поисках связи.

Если нет wi-fi поблизости, попробуйте переключить мобильный с 4G на 2G/3G в настройках. Иногда эти сети продолжают работать даже при заблокированном LTE.

А еще в вашем телефоне есть забытая функция СМС! И вспоминаем, что через обычный звонок тоже можно вызвать такси — как в старые добрые времена.