Как не остаться без связи, когда глушат мобильный интернет в Башкирии

Мы уже не удивляемся перебоям в работе связи, глушить интернет могут по требованию спецслужб ради безопасности. Но уклад жизни никто не отменял: оказаться без сети можно на кассе магазина или в момент, когда срочно нужен навигатор. Рассказываем, что предпринять, чтобы оставаться «на линии».