Бывшего принца Великобритании Эндрю задержали по делу Эпштейна

Одна из самых известных жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре заявляла, что финансист заставлял ее вступать в сексуальную связь с экс-принцем в 2000-х годах как минимум трижды. Первый же раз это случилось, когда Джуффре было 17 лет. Она также раскрывала, что получила от Эпштейна $15 тыс. после того, как занялась сексом с Эндрю в Лондоне. Экс-принц неоднократно отрицал эту информацию и даже называл поддельной фотографию, на которой он запечатлен с 17-летней девушкой.