Часть территории около гостиницы на площади Ленина станет собственностью Ростова

Территорию под будущим фонтаном на площади Ленина в Ростове передадут городу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в собственность города перейдет часть территории у главного входа в отель «Амакс». Об этом на заседании регионального градостроительного совета сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.

По словам чиновника, в результате переговоров с собственником в ближайшее время центральный участок благоустройства, где планируется реконструкция фонтана, будет передан в собственность Ростова. После этого начнется подготовка к будущему обновлению.

Напомним, ранее территория на месте будущего фонтана находилась в частной собственности. В декабре 2025 года городские власти сообщали, что собственник выполнил демонтаж старых конструкций и оставил только бетонную плиту, которая может стать основанием для фонтана.

Тогда же были указаны предполагаемые сроки завершения работ над проектной документацей. Необходимые должны бвть готовы к апрелю-маю 2026 года.

Добавим, на этом же заседании на доработку отправили концепцию выставочного центра на южном въезде в Ростов-на-Дону.

