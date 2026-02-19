Часть территории около гостиницы на площади Ленина станет собственностью Ростова

В Ростове-на-Дону в собственность города перейдет часть территории у главного входа в отель «Амакс». Об этом на заседании регионального градостроительного совета сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
По словам чиновника, в результате переговоров с собственником в ближайшее время центральный участок благоустройства, где планируется реконструкция фонтана, будет передан в собственность Ростова. После этого начнется подготовка к будущему обновлению.
Напомним, ранее территория на месте будущего фонтана находилась в частной собственности. В декабре 2025 года городские власти сообщали, что собственник выполнил демонтаж старых конструкций и оставил только бетонную плиту, которая может стать основанием для фонтана.
Тогда же были указаны предполагаемые сроки завершения работ над проектной документацей. Необходимые должны бвть готовы к апрелю-маю 2026 года.
Добавим, на этом же заседании на доработку отправили концепцию выставочного центра на южном въезде в Ростов-на-Дону.
