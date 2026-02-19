Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ураган и снегопад надвигаются на Казахстан

В пресс-службе РГП «Казгидромет» предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 20 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 100% 755 мм рт. ст. +10°

Из него следует, что в Мугалжарском районе Актюбинской области ночью ожидается ветер 30 м/с и более.

«На большую часть территории Казахстана сохранит свое влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь снег), метель, гололед. Лишь на севере, юго-востоке республики с отрогом антициклона ожидается морозная, без осадков погода. По республике ожидаются туман, усиление ветра», — говорится в прогнозе.

Ранее синоптики сообщили, что похолодание и снег вновь обрушатся на Алматы. А чего ждать Астане и Шымкенту 20—22 февраля 2026 года, можете узнать здесь.