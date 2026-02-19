Ураган и снегопад надвигаются на Казахстан

«На большую часть территории Казахстана сохранит свое влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь снег), метель, гололед. Лишь на севере, юго-востоке республики с отрогом антициклона ожидается морозная, без осадков погода. По республике ожидаются туман, усиление ветра», — говорится в прогнозе.