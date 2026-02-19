Ричмонд
Медведев рассказал, как уральские рабочие приближают победу России на СВО

Медведев: уральцы работают в три смены и приближают победу на СВО.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Уральцы, как и в годы Великой Отечественной войны, работая в три смены, приближают победу России на СВО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Уральцы так же, как и в годы Великой Отечественной войны, работая в три смены, приближают нашу победу», — сказал Медведев в рамках Первого отраслевого окружного форума партии «Есть результат!» в Екатеринбурге.

