Magnefol Direct+ — современный магний с быстрым действием

Постоянный стресс, усталость, раздражительность, мышечные спазмы или проблемы со сном часто связаны с нехваткой магния. Magnefol Direct+ — инновационный продукт, представленный в Молдове, созданный для быстрого восполнения магния с высокой степенью усвоения и удобным способом приема.
Формула объединяет магний в форме бисглицината и цитрата, а также фолиевую кислоту и витамины группы B. В одной порции содержится 300 мг элементарного магния из форм с высокой биодоступностью, что обеспечивает эффективное усвоение и поддержку организма.
Бисглицинат магния считается одной из наиболее усваиваемых форм. Благодаря связи с глицином он мягко переносится организмом и быстрее поступает в кровоток. Цитрат магния усиливает действие, а витамины группы B поддерживают нервную систему и энергетический обмен.
Главное отличие Magnefol Direct+ — способ применения. Гранулы насыпаются прямо на язык и растворяются без воды. Такая форма приема способствует более быстрому всасыванию и подходит даже людям с чувствительным желудком, снижая риск дискомфорта.
Продукт может быть полезен при повышенных физических и эмоциональных нагрузках. Он способствует снижению усталости, поддержке нервной системы, уменьшению мышечных судорог и спазмов, улучшению качества сна и нормальной работе сердца. Магний участвует в выработке энергии и передаче нервных импульсов, поэтому его достаточный уровень особенно важен для активных людей и тех, кто живет в режиме постоянного напряжения.
Magnefol Direct+ принимается один раз в день. Одно саше содержит 300 мг магния — оптимальную суточную дозировку. Формат позволяет использовать продукт в любом месте — на работе, в дороге, в спортзале или в путешествии. Не требуется вода, продукт имеет приятный вкус и не содержит сахара.
Продукт доступен в аптеках и онлайн.
На сайте www.nateka.md действуют скидка 20% и бесплатная доставка.
В составе:
магния бисглицинат — хорошо переносится, подходит при мышечном напряжении и стрессовых состояниях.
магния цитрат — способствует расслаблению мышц и снижению дискомфорта после нагрузки.
витамины группы B — поддерживают энергетический обмен и помогают уменьшить усталость.
Magnefol Direct+ подходит людям с интенсивным ритмом жизни, спортсменам, тем, кто сталкивается с судорогами или признаками дефицита магния. Поддержание его нормального уровня — важная часть заботы о самочувствии.
Magnefol Direct+ — простой и удобный способ поддерживать уровень магния и сохранять энергию каждый день.
Это пищевая добавка. В случае необходимости обратитесь к врачу или фармацевту.
Не является лекарственным средством.
