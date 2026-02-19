Magnefol Direct+ — современный магний с быстрым действием

Продукт может быть полезен при повышенных физических и эмоциональных нагрузках. Он способствует снижению усталости, поддержке нервной системы, уменьшению мышечных судорог и спазмов, улучшению качества сна и нормальной работе сердца. Магний участвует в выработке энергии и передаче нервных импульсов, поэтому его достаточный уровень особенно важен для активных людей и тех, кто живет в режиме постоянного напряжения.