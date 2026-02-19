Мэр похвалился количеством совершенных омичами поездок на общественном транспорте

Мэр Омска опубликовал в своем телеграм-канале количество совершенных омичами в 2025 году оплат проезда — 166,7 миллионов раз. При этом, по информации главы омской администрации, 94% поездок были оплачены безналичным расчетом, с помощью банковских и транспортных карт. Также главный городской чиновник пообещал в текущем году дополнительно оборудовать валидаторами еще 60 единиц пассажирской техники. На данный момент, в омском муниципальном транспорте установлено 1413 валидаторов.