Мэр похвалился количеством совершенных омичами поездок на общественном транспорте

Как оказалось, жители города оплатили в 2025 году проезд в муниципальном транспорте более 166 миллионов раз.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на высокую стоимость проезда на городском муниципальном транспорте, омичи продолжают активно пользоваться услугами муниципального транспорта. Информацией поделился омский градоначальник.

Мэр Омска опубликовал в своем телеграм-канале количество совершенных омичами в 2025 году оплат проезда — 166,7 миллионов раз. При этом, по информации главы омской администрации, 94% поездок были оплачены безналичным расчетом, с помощью банковских и транспортных карт. Также главный городской чиновник пообещал в текущем году дополнительно оборудовать валидаторами еще 60 единиц пассажирской техники. На данный момент, в омском муниципальном транспорте установлено 1413 валидаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Судебные приставы взыскали 150 тысяч рублей за падение в омском автобусе.