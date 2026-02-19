«Белтехосмотр» объявил о скидках 20% на прохождение техосмотра в феврале.
В организации отметили, что скидка 20% на проведение техосмотра для физлиц будет действовать в период с 23 по 27 февраля. Кроме того, в обозначенный период на некоторых станциях сотрудниками будут проводиться акции с розыгрышами призов и викторинами.
Ранее «Белнефтехим» раскрыл, пропадет ли бензин АИ-92 с АЗС в Беларуси.
Кстати, Госконтроль Беларуси открыл горячую линию 191 для жалоб на бани и гостиницы.
Тем временем «Белоруснефть» сказала, замерзнет ли топливо в баке авто при сильных морозах.