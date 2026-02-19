Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белтехосмотр» объявил о скидках 20% на прохождение техосмотра в феврале

«Белтехосмотр» назвал дни в феврале со скидками 20% на техосмотр.

Источник: Комсомольская правда

«Белтехосмотр» объявил о скидках 20% на прохождение техосмотра в феврале.

В организации отметили, что скидка 20% на проведение техосмотра для физлиц будет действовать в период с 23 по 27 февраля. Кроме того, в обозначенный период на некоторых станциях сотрудниками будут проводиться акции с розыгрышами призов и викторинами.

Ранее «Белнефтехим» раскрыл, пропадет ли бензин АИ-92 с АЗС в Беларуси.

Кстати, Госконтроль Беларуси открыл горячую линию 191 для жалоб на бани и гостиницы.

Тем временем «Белоруснефть» сказала, замерзнет ли топливо в баке авто при сильных морозах.