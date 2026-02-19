В Алматы +23: в «Казгидромет» объяснили, почему был побит рекорд

Весь период характеризуется преимущественно безоблачной погодой, лишь в его начале над горными районами наблюдается незначительная облачность. Происходит неуклонное увеличение максимальной температуры воздуха, примерно на 2−3 градуса за каждые сутки. В период с декабря по июнь широкий вынос теплого воздуха может длиться в среднем от 1,5 до 2,7 суток», — сообщил специалист.