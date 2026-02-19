В Алматы +23: в «Казгидромет» объяснили, почему был побит рекорд

Начальник отдела метеорологических прогнозов «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев заявил, что синоптическая ситуация, наблюдаемая в Алматы, называется широким выносом тепла.
«Это такой синоптический процесс, при котором на Центральную Азию и юг Казахстана с юго-западными и южными ветрами поступает теплый воздух, который постепенно распространяется широким потоком по всей тропосфере. С таким процессом связаны наиболее интенсивные оттепели зимой и в переходные сезоны года.
Весь период характеризуется преимущественно безоблачной погодой, лишь в его начале над горными районами наблюдается незначительная облачность. Происходит неуклонное увеличение максимальной температуры воздуха, примерно на 2−3 градуса за каждые сутки. В период с декабря по июнь широкий вынос теплого воздуха может длиться в среднем от 1,5 до 2,7 суток», — сообщил специалист.
Как отмечают в организации, максимальная температура в феврале в Алматы в последний раз была зафиксирована в 2021 году. Тогда столбик термометра поднялся до 16,3 градусов.
19 февраля 2026 года зафиксировано 22,8 градусов.