Онищенко рассказал, опасно ли лизать лед Байкала

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лед на озере Байкал чистый и лизать его не опасно, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал видео с озера Байкал и показал, как пробует самое чистое озеро в мире на вкус.
«Сама вода Байкала, а следовательно и лед, который от нее образуется, он не опасен… Прелесть льда состоит в том еще, что он вымораживает там всякие сбросы, и он чище становится», — пояснил Онищенко, отвечая на вопрос о том, опасно ли лизать лед.
Он добавил, что лично пробовал воду из Байкала, и она действительно чистая.