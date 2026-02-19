Онищенко рассказал, опасно ли лизать лед Байкала

«Сама вода Байкала, а следовательно и лед, который от нее образуется, он не опасен… Прелесть льда состоит в том еще, что он вымораживает там всякие сбросы, и он чище становится», — пояснил Онищенко, отвечая на вопрос о том, опасно ли лизать лед.