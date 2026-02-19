Ричмонд
Онищенко рассказал, опасно ли лизать лед Байкала

Онищенко: лед на Байкале чистый и лизать его не опасно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Лед на озере Байкал чистый и лизать его не опасно, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал видео с озера Байкал и показал, как пробует самое чистое озеро в мире на вкус.

«Сама вода Байкала, а следовательно и лед, который от нее образуется, он не опасен… Прелесть льда состоит в том еще, что он вымораживает там всякие сбросы, и он чище становится», — пояснил Онищенко, отвечая на вопрос о том, опасно ли лизать лед.

Он добавил, что лично пробовал воду из Байкала, и она действительно чистая.