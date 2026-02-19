В Екатеринбурге расширили географию празднования Масленицы

Кроме того, в эти дни продолжит работу пространство зимнего отдыха в квартале Архангела Михаила на фестивале «Энергия РМК. Зима». Здесь будут доступны каток, снежная горка, народные игры, семейные активности, ледовое шоу и соревнования по сноуборду и лыжам. 21 февраля с 10:00 до 18:00 площадка будет закрыта для посетителей в связи с проведением корпоративного мероприятия, после 18:00 — открыта для всех.