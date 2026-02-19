Ричмонд
В Екатеринбурге расширили географию празднования Масленицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля, ФедералПресс. В выходные, 21 и 22 февраля, в Екатеринбурге завершится масленичная неделя. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких городских площадках.

Источник: РИА "Новости"

Горожане и гости смогут посетить традиционные гуляния в парке имени Маяковского — там запланированы массовые забавы, игры, угощения и кульминация — сожжение чучела.

В Литературном квартале подготовлена семейная программа с мастер-классами и развлечениями для детей и взрослых.

В Преображенском парке в Академическом районе пройдут спортивные и творческие активности.

На Уктусе, у культурного центра «Урал», на катке площади 1905 года и в ряде торговых центров также организуют тематические праздники.

В «Парке Сказов» в качестве кульминации сожгут арт-объект «Каменный цветок».

Кроме того, в эти дни продолжит работу пространство зимнего отдыха в квартале Архангела Михаила на фестивале «Энергия РМК. Зима». Здесь будут доступны каток, снежная горка, народные игры, семейные активности, ледовое шоу и соревнования по сноуборду и лыжам. 21 февраля с 10:00 до 18:00 площадка будет закрыта для посетителей в связи с проведением корпоративного мероприятия, после 18:00 — открыта для всех.